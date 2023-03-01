小心吃官司！有男子和女友交往5年後，才發現原來女友是已婚身分，甚至還有1名在讀大學的女兒，這樣晴天霹靂的消息，讓他非常傻眼，並認為「為什麼可以隱藏的這麼好」、「幹嘛一開始不老實說呢？」，而且，他回想曾向女友求過婚，但對方僅是回應「還不想被束縛，...很怕結婚之後一切都變了」，這下他才知道原來自己是名「小王」，讓他痛心不已。

一名男子在臉書社團「匿名公社」發文，他提到有個交往5年的女友，感情平順、和睦的生活在一起，然而，某天他發現女友「驚人秘密」，竟是沒離婚的人妻，並且有個讀大學的女兒，他表示，自己是不愛探隱私的人，因此，也未曾看過女友手機，以及位翻過女友包包與私人物品。

自從男子發現女友的「驚人秘密」後失眠了，他也不斷埋怨女友「為什麼可以隱藏的這麼好」、「跟他老公分居這麼多年，跟我住在一起，幹嘛不離婚？」、「幹嘛一開始不老實說呢？」，在發現之前，也曾和女友求過婚，但是對方僅回「還不想被束縛，我們這樣在一起不是很好嗎？很怕結婚之後一切都變了」。

男子表示，這麼多年2人之間的感情沒有出現任何不愉快、不信任以及任何裂痕，但現在的他總算恍然大悟，「原來一切是這麼一回事，俗話說紙終究包不住火，真相會莫名其妙擺在你面前讓你去面對」。

然而，他現在內心的「道德拔河」讓他很煎熬，但他也不打算攤牌「打草驚蛇」，而是要看女友葫蘆裡賣什麼藥，要繼續隱瞞他多久。

貼文一出，網友紛紛留言表示「5年，她的家人沒看過嗎？」、「還沒離婚就分手，除非你想被告」、「攤牌比較好，你已經知道她已婚身份，未來他的配偶是可以對你提告的」、「小心吃官司」、「不知道還可以解釋，知道了還在一起就犯法了」、「斷開吧！總有一天會出事的，另外你應該也不希望你的老婆這樣對待你吧」、「還沒離婚你要小心囉！怕是長期仙人跳」。