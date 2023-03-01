中市前年底發生備受矚目的瑪莎拉蒂3惡煞案，張敦量、李韋霖及陳勁豪因行車糾紛，將宋姓男大生痛毆成傷，台中地院今天宣判。法官認定，張等3人威逼恐嚇被害車輛4人下車，張反覆毆打宋、並起殺意多次猛踹頭，目無法紀、暴行兇殘，惡性猶深；李、陳更架起宋，讓張毆打致重傷，各依殺人未遂、傷害致重傷害及強制等罪各判張9年；李及陳均4年8月，可上訴。

瑪莎拉蒂3惡煞案，開名車的張等3人因行車糾紛而將宋男痛打傷送醫，經披露後在網路發酵，引發社會矚目，台中地院合議庭審判長劉柏駿今天上午10時宣判，張敦量等3人、宋男及家屬均未到場聽判。

合議庭認為張等僅因車輛受損，公然施暴威嚇被害人等4人，張對被害人掌摑、腳踹，人已受傷倒地，還由李、陳兩人架起繼續毆擊，還起殺意多次大力踹擊頭部要害，李、陳架起已倒地的被害人，讓張毆擊被害人致重傷，雖送醫急救始免於難，但傷勢沉重致四肢功能嚴重受損等重傷害，3人目無法紀、暴行兇殘，犯後仍圖卸刑責，未能與被害人和解。

合議庭以張犯殺人未遂罪判8年，強制罪2罪各判1年、10月，應執行9年；李犯傷害致重傷害罪判4年，強制罪2罪各判7月、8月，應執行4年8月；陳犯傷害致重傷害罪判4年，強制罪2罪各判7月及8月，應執行4年8月。

全案檢方起訴張等3人，在2021年11月7日凌晨共乘瑪莎拉蒂名車，行經中市台灣大道與河南路路口，與宋姓男大生駕駛的自小客車擦撞。張持鋁棒與李、陳等3人恫嚇宋車內4人「你們打電話試試看」，並嚇逼下車。張勒住宋頸部拉去察看車損，又帶到人行道拉扯頭髮、搧巴掌，並推倒在地。

張以腳持續猛力踹踢倒地的宋頭部撞地，導致多處挫擦傷、流血、瘀青，頭骨破裂硬膜上出血、氣腦及顱骨底部閉鎖性骨折等傷害，經緊急開顱等手術治療，才免於死。

台中地院審理時，張坦承傷害及強制犯行，但否認有殺人意圖；李坦承強制罪，否認打人；陳則全盤否認。