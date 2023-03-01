邁入第34年的世邦旅遊，疫情過後積極布局旅遊市場，在三大國籍航空的支持下，新春開出紅盤，迎接下波旅遊旺季的春假連休，除了國人熱愛的日韓賞櫻、歐洲鬱金香花季，還搭配航空公司包機，讓遊客輕鬆暢遊立山、青森百選秘境，以及暑假的日韓郵輪。此外，針對高端市場，世邦旅遊今年也不缺席，推出當紅的由布院之森、南極等主題式旅遊，滿足市場不同族群的需求。

世邦旅遊總經理呂汶中表示，政府自去年10月解封，旅遊市場逐步回溫，受到全球旅遊產業人力不足、通膨漲價壓力，仍無法回到疫情前的市場規模。今年元月在農曆春節的加持下，世邦旅遊營收也僅達疫前的一半，若要完全恢復，預期最快也要到2024年，相較疫情期間的慘賠，今年也已開始獲利。

世邦旅遊以長榮直飛青森的包機，免拉車即可欣賞到東北賞櫻名所，圖為弘前城櫻花美景。（世邦旅遊提供）

春天最熱門的日本賞櫻，除了九州、大阪、東京、北海道之外，世邦旅遊更取得長榮4月中旬直飛東北青森包機，讓遊客不須拉車即可輕鬆一訪東北櫻花百選名所。此外，熱門的立山開山今年預定4月15日開山，長榮特別提供前往立山最便捷的名古屋包機，世邦旅遊推出以最輕鬆的方式，前往立山觀賞壯觀雪牆的行程。

世邦旅遊規劃明年採用豪華郵輪品牌Seabourn，推出市場熱門的南極行程。（世邦旅遊提供）

看好金字塔高端旅遊市場，世邦旅遊積極開發主題式產品，3月份推出日本九州搭乘最熱門的由布院之森到湯布院泡湯，客人無須辛苦搶訂車票，大受歡迎，限量1團立即秒殺，南極也是近年的熱門旅遊話題，世邦旅遊規劃以豪華郵輪品牌Seabourn旗下的極地探索船，在明年(2024)推出相關行程，預期將會創造一波話題。