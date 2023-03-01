基隆市議會1日開議，民進黨議員針對染疫慰問金1萬元的部分不應該縮水而提出質疑，並要求基隆市長謝國樑正式道歉。對此謝國樑回應，當時政府的政策從「清零」變成「共存」，所以提出這項政策的有其背景，後續隨著政府防疫政策改變也有所調整，而因此造成市民朋友的誤解與困擾，他願向所有市民朋友正式道歉。

無黨籍市議員林旻勳表示，若是因為時空環境變化而無法實現政見，只要謝國樑願意明確道歉，相信市民也可以接受。（徐佑昇攝）

民進黨黨團副總召張顥瀚表示，去年疫情嚴峻，當時還是市長候選人的謝國樑在人民最需要的時刻，提出了染疫慰問金1萬元政策，也有很多市民因為這樣選擇投票給他，但現在卻變成只有發放給中低收入戶，這顯然是跳票。無黨籍市議員林旻勳表示，如果真的因為政策時空背景調整，只要謝市長願意承擔政治責任，正式道歉，相信市民也願意體諒。

對此謝國樑表示，當初提出政見後，政府防疫政策確實有極大的變化，因此像是保險業的「防疫險」，以及政府機關的補助也都隨之調整，所以後續在政見上他也有進行調整，當時市議會即針對中低收入戶補助來提案。

謝國樑強調，因為他政見調整溝通不明確而產生誤解，造成市民及議員困擾，以及政見被認為是跳票的部分，這些指教他完全虛心接受，不會有任何辯解，願意全數承擔。語畢謝國樑深深一鞠躬，向所有的市民朋友正式道歉，並再次感謝議員的指教。