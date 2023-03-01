植樹月即將到來，配合今年植樹月的主題「森活圈」，林務局台東林管處規畫了7場次的贈苗活動，計有20種8710株台灣原生種苗木，民眾憑112年1-3月紙本發票2張可兌換1株苗木，每次排隊最多兌換5株不同種類苗木（可重覆排隊），數量有限、換完為止。

台東林管處表示，今年贈苗的樹種有香氛類植物，包括：金銀花、七里香。觀賞植物如台灣油點草、鐵線蕨、台灣百合、都蘭山金石榴、毬蘭、越橘葉蔓榕、大葉山欖、白水木。用材類的植物包括：毛柿、蘭嶼烏心石、黃連木、相思樹。

其他還有烏柑仔、灣香檬、鯽魚膽、土肉桂及茄苳等可應用在食用方面的苗木。各場次贈苗種類略有不同，詳細資訊可電洽各場次主辦單位詢問。為響應環保，請自行攜帶環保提袋或容器領苗。

由台東縣政府、台東林管處合辦縣內最大場區域植樹及森活市集預計將在3月11日於台東森林公園辦理。當日除了植樹與頒獎外，上午9時台東縣政府也備有自行培育的苗木要讓民眾排隊索取。

7場次贈苗活動為：3月3日10時於林務局關山工作站（740株）；3月8日10時於延平鄉武陵國小側門旁（740株）；3月10日10時於林務局大武工作站（1740株）；3月12日9時於東河橋遊憩區（600株）；3月15日9時於林務局知本工作站（1580株）；3月17日9時於林務局成功工作站（980株）；3月19日10時於臺東林區管理處（2600株）。