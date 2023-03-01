國民黨黨中央委員孫健萍去年跳出來，發豪語要參選高雄市長對決現任市長陳其邁，雖然最後藍營派出智庫執行長柯志恩參選，但孫健萍仍持續扎根地方。孫健萍今（1）日表態要參選左楠立委，希望終結高雄8席立委全為民進黨的「綠化現象」。

他談到與左營的源淵，從小在左營城門洞裡長大，先父是海軍士官長、先母賣玉蘭花，溫馨的老舊磚造房雖只有在深夜才有1小時自來水可用；但感念先父、先母用盡一生的努力，身教言教，「讓我學會在艱難的環境中，懂得敬天愛人、感恩惜福」。

談到參選理念，孫健萍憂心說，南台灣長期綠化，目前高雄市8席立委全為民進黨籍，自己16歲就加入國民黨，多年來擔任國民黨中央委員，並長期深耕蹲點，有責任來大破大立、撥亂反正，好好打一場民主聖戰，不信公理道義喚不回，也堅信藍天終將再現。

孫健萍表示，身為一介知識分子，自認富有正義感及使命感、不懼強權，具備法政專業及工程背景，對市政規畫有前瞻見解，也懇親左楠區的鄉親給他一個服務機，他將在國會善盡監督之責，讓貪官汙吏無所遁形。