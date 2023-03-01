劉克振表示，成立迄今已邁入40周年，市值增長近90億美金，因應下階段營運擴張，除了啟動第三度全球化轉型之外，內部也將正式啟動經營傳承計劃，以「專業經理人體制」為基調，落實「內外並重」的成長思維。

工業物聯網事業群總經理蔡淑妍指出，研華此次成長變革將分為兩階段，主要目標是將過去的「Products Driven」轉型為「Sectors Driven」，第一階段將在2023～2025年完成，規劃五大先鋒Sectors，包括Embedded Design-in、Ind. System、Ind. Automation、智慧醫療及數位行銷電商平台，以及從現有北美、中國、歐洲、新興國家四大市場新增日本、南韓為六大區域，集結資源重點推進，2025～2030年則轉變為由業務板塊區分。

劉克振強調，研華成立以來大多是以「阿米巴模式」，小型事業體經營來鎖定各個利基市場，預料在第三次全球化轉型階段仍可以持續進行，在物聯網市場強勁成長趨勢下，未來每年自身有機成長保守估計都有10％以上，推算到2030年完成轉型，營收規模將可達到50億美元，且高毛利特性不會受到太大影響，並接著由「Sectors Driven」規模化效應成長趨動公司成長。

對於內部傳承規劃，劉克振宣示，將自2023年起決心努力3年完成經營傳承的階段性任務，走向專業經理人治理制度，兩位創辦人第二代目前也在研華財務及人資工作，將考慮以參與董事會方式協助，齊力為投資人追求永續經營。

而在硬軟整合部分，研華力推的「WISE-PaaS」平台逐步成長，但劉克振坦言「還沒達到成功階段」，從2018年至今光是中國大陸作相關IoT平台的廠商就有一半以上退場，包括微軟、阿里等科技大咖都取消此部分業務拓展，但對長期趨勢看法沒有改變，預期現在谷底剛過，研華仍會長期耕耘，繼續堅持改善，相關應用中，除了智慧工廠占比最大之外，智慧節能近年更是快速興起，看起來將有很好的趨勢。