呂姓女子在桃園市就業服務處擔任業務督導員時，涉嫌詐領出差旅費248元，遭檢舉後，桃園地檢署將其起訴，桃園地院審理，呂女坦承犯行，法院依犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑1年9月，緩刑2年。

桃園地院審理，呂女2020年5月21日至2021年9月5日於桃園市就業服務處擔任業務督導員，負責就業服務暨各項促進就業措施等業務，她明知道2021年5月5日並未到龜山某大學出差辦理校園徵才駐點設攤宣導，卻在電腦填寫國內出差旅費報告表，申請交通費48元、雜費200元，經經逐層報申報，使不知情的上層及承辦人員因此通過其申請248元出差旅費。

東窗事發後，呂女遭廉政署調查，並送桃園地檢署偵辦，檢方依詐欺取財起訴。法院認為，呂女是桃園市政府依「桃園市政府就業服務處臨時人員工作規則」聘用的臨時人員，屬於有法定職務權限的公務員。但法院認為，呂女的不實登載行為就有詐欺性質，因而取得之交通費及雜費，屬於利用職務上所衍生之機會詐取的財物，因此變更起訴法條為利用職務機會詐取財物罪。

法院痛批，呂女身為公務員，明知依法應確實出差才能申領交通費及雜費，竟貪圖小利，實有不該。考量偵審程序均能坦承犯行、所得非鉅，且已繳回扣案，因此有期徒刑1年9月，緩刑2年，可上訴。