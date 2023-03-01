《全民動員防衛法》爭議不斷，國民黨台北市議員徐巧芯近日在直播中開「讀書會」，逐條說明為什麼會稱呼它為「數位中介服務法穢土轉生術」以及「小戒嚴」。包括第9條將部會名稱刪除打模糊仗，及第11條配合授權行政院空白授權；第15條連NCC管不到的網路媒體都納進來，就是數位中介服務法的借屍還魂；第29條連戒嚴的內容都放進來；第30~33條則根本是把傳染病防治法那一套變成國安版的，有指揮中心的既視感。

徐巧芯整理爭議指出，第1條：原版沒有納入國家安全，並且將準備法後續加入了實施部分。第2條：呼應第一條增加的準備階段，未來有民進黨說的算的疑慮，因為平時就可以「準備階段」對民間進行箝制。

「第9條：修正關鍵重點之一！」徐巧芯強調，原先每種動員準備方案都會配搭相關部會，寫得清清楚楚。民進黨說避免機關名稱變動，將部會名稱刪除。但機關名稱變動不常見，再來修法本來就是立法院的權責。並且法規應該要將權限分清楚，避免模糊空間，若刪除後政府可以跟你打模糊仗不確定權責機關是誰，只有在最後增加行政院指定所屬機關。最重要的是他在裡面增加了「訊息傳播動員準備方案」，是為了處理新聞及不實訊息的處理，記得後面還會提到這部分的相關法條。第11條：配合第9條授權行政院空白授權。

第13條：預備階段，以前只能在演習前只有調查、統計和規劃。但修正後新增了分配及儲備。新增這兩個就等同開始準備，有擴大政府權力的疑慮。第14條：把舊條文移到第33條。這個會和NCC有關，會特別針對假消息做處理。

第15條：因為第9條改了之後，完全不告訴你主管機關是誰，是NCC還是文化部？這條就是把政府的黑手伸到媒體裡面，才在準備階段就可以對所有出版、廣播、網路、應用商和新聞人員做控管。並且這邊連NCC管不到的網路媒體都一併納進來，很明顯的擴權。數位仲介服務法沒有通過，他就把沒辦法管的地方修正在全動法理面。這條就是數位中介服務法的借屍還魂。

徐巧芯強調，第28條直接把緊急命令放入實施法當中。第29條：把戒嚴的內容放在全民動員準備法裡面，在準備階段就已經開始實施很多措施，令人擔憂是政府認為戒嚴的動作太大，又想要控制人民，所以把這些東西放在全動法裡，以後就可以說我沒有戒嚴，我們只是實施全民動員。

第30條：從第9條延伸會成立中央應變中心，戰爭時的指揮中心，根本是把傳染病防治法的那一套變成國安版的，疫情期間大家都不能說什麼人民沒有發言的權利，行政院權力無限上綱無限擴權，因為總統不想站上第一線，動員事項權責不明都是行政院說了算，地方政府只能報請內政部核定。第32條：所有動員事項執行的地方政府全部要聽中央的，跟CDC一模一樣他說了算。第33條：指揮中心的既視感，指揮官說了算！