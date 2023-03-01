新竹市議會棒球場新成立的改善監督小組9位跨黨派議員，1日下午在市府工務處及廠商的陪同下，首度至棒球場實地了解改善進度與相關缺失，多位議員質疑新竹棒球場是全球少見有地下停車場設計的球場，才間接導致內外野土層排水不良的問題，要追究當初設計者是否有責任。

吳旭豐說，改善監督小組9位委員今天都來到球場勘查，但很可惜市府並未提供之前索取的相關資料，因此很遺憾沒辦法作會前的準備，不過，今天進來看了球場之後，委員們都陸續發現了多項問題與缺失，不論是外野草皮及紅土區的碎石仍有不少石頭大小的部分，或是硬體與管線都還待改善，已要求市府提出相關資料說明。

位議員質疑新竹棒球場是全球少見有地下停車場設計的球場，才間接導致內外野土層排水不良的問題。（陳育賢攝）

市議員蕭志潔說，據營造商巨佳與監造工程專案管理廠商艾亦康都表示，全國沒有任何1座棒球場有設計地下停車場，因此才會造這樣諸多問題的後果，那當時為何會有地下停車場的設計？也因此造成停車場上的球場土地只有30公分的土層可以作排水工程，這是很大的問題，應該要追究當初的設計責任。

張祖琰指出，今天來球場馬上就在紅土區撿到很多算是滿大顆的石頭，這些石頭應該不是球場該有的，因為顆粒要小於4.7公厘，但現場隨便撿就撿到超過這個尺寸的石頭，這部分還要再改善，另階梯鏽蝕嚴重也要改善。

黃美慧則表示，球場大門樓梯耐候鋼扶手，其實不應出現在球場，但它卻出現了，這在變更設計中也沒看到，由於前市長非常喜歡耐候鋼設計，讓人懷疑，耐候鋼的廠商與前市長有無特殊關係，為何每項公共工程都要把這個廠商或這個材質的東西放進來，這是未來還要追究的問題。

林彥甫指出，目前看到外野之前挖的坑洞內還有積水的現象，可能與地下停車場跟黏土層的問題，未來可能要採用跟洲際棒球場相同的工法來改善，但既然說新竹棒球場是全球少有擁有地下停車場的球場，那你如何確定採用洲際棒球場的工法就能改善排水問題，顯然還有許多問題要討論。