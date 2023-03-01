國民黨主席朱立倫抨擊「全民防衛動員法」，下令全力阻擋影響言論自由的空白授權條款；民進黨新聞部主任張志豪反批，「全動法」只適用在實施動員時期的「戰時」，朱立倫不該造謠。

民進黨欲推動「全民防衛動員準備法」修法引發爭議，國民黨主席朱立倫今在中常會表示，國民黨慧堅定立場，全力阻擋影響言論自由的空白授權條款，以及讓所有家長與未成年子女恐慌的動員16歲以上不分男女學生條文通過。

張志豪也回批朱立倫，不要用恐嚇人民的方式，造成社會恐慌。「民主、和平、繁榮」，是民進黨一貫的主張與價值，政府也致力於維持台海及區域的和平穩定，希望朝野能夠理性討論，勿再惡意扭曲。

張志豪說，朱主席成天只會扭曲造謠，企圖製造人民恐慌，「全動法」明明只適用在實施動員時期的「戰時」，「平時並不適用」，絕對不會影響或損及人民平時之自由與權益。作為最大在野黨主席，應該看清楚該法內容再妥適評論，而不是一味批評造謠。