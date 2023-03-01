大陸總理李克強3月1日上午在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的白俄羅斯總統盧卡申科。李克強表示，希望雙方國際和地區事務中加強溝通協調；盧卡申科則稱，願與中方深化各領域合作，推動白中全天候全面戰略夥伴關係進一步發展。

大陸新華社報導，李克強表示，中白關係建立在相互尊重、相互信任基礎上，互利合作不斷取得新成果。中方高度重視發展中白關係。習近平主席將與你舉行會談，全面規畫兩國關係發展。希望雙方落實好業已達成的共識，深化務實合作，在國際和地區事務中加強溝通協調，維護世界和平穩定，造福雙方人民。

李克強指出，中白合作優勢互補、互利互惠。中方願與白方發揮好兩國政府間合作委員會等機制作用。做好中白工業園建設，支持兩國企業按照市場化、商業化原則開展合作。穩步推進兩國農產品等領域貿易。深化人文和地方等交流與合作，夯實兩國關係發展的民意基礎。

盧卡申科感謝中方爲白經濟社會發展提供的支援和幫助，他表示，白方樂見中國發展強大，白中合作旨在造福雙方人民，不針對任何第三方。白方願做中方友好合作夥伴，希與中方深化各領域合作，推動白中全天候全面戰略夥伴關係進一步發展。