台9線245公里至253公里花蓮瑞穗富源瑞北路段，2019年中旬完成拓寬工程，路線寬敞筆直，用路人一不小心就會超速，且中央分向綠帶無防護式路肩，短短3年多期間，就發生8起死亡車禍、87件交通事故，公路總局已於綠帶界石加裝反光導標，未來將再增設相關標誌，於路燈桿下張貼黃黑斜紋反光警示，沿線2座新測速照相設備則於上月7日啟用，呼籲用路人切勿貪快以致人財兩失。

台9線252.5公里瑞北段昨發生一起休旅車自撞死亡車禍，駕駛疑精神恍惚，從外側車道偏向內側車道時，不慎衝撞中央綠化帶路燈桿，造成副駕林姓婦人送醫不治，包含駕駛在內的3人則是輕重傷。

台9線花東縱谷245公里至253公里富源至瑞北路段限速70公里，公路總局自2019年8月12日以「安全、景觀、人本、生態」四大面向完成拓寬工程，中央分向則以綠帶空間提升整體視覺景觀效果，但路間無防護，具潛在風險，時常發生車禍，從竣工啟用到昨天，共造成8件死亡車禍、87件交通事故。

經警方深入探討8件死亡車禍發生原因，其中有3起為「酒後駕駛」，件、3件「未注意車前狀態」、1件「超速失控」及1件「患病疲勞駕駛」，因此向縣府追加預算，於248.1公里及250.8公里增設「數位式雷達測速照相」設備，上月7日啟用後，截至同月28日，仍共取締2063件超速違規。

警方表示，為兼顧行政執行與程序完備，縣內固定測速照相地點已公布在縣警局網站，供民眾上網查詢，期望能藉由執法手段，遏止駕駛人違規超速，並秉持適當、公開及公平原則，落實交通執法。

公路總局則說，經工務段會同相關單位現勘，於中央分向綠帶界石加裝反光導標，引導及提醒用路人，同時也會在該路段增設警告標誌、禁制標誌、指示標誌、減速標線、路燈燈桿下方張貼黃黑斜紋反光警示貼紙，提供駕駛適當資訊，促進行車安全，不過後續仍會再邀集相關單位現勘，分析重大車禍的肇事原因，納入未來防制的對策。