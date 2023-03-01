台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰今（1）日代表贈送30台再生電腦，提供偏鄉的林園中芸國小，希望幫助學校興學，培育在地子弟，降低數位落差，同時達到活化資源再創價值，締造循環經濟及社會公益的雙贏局面。

台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰（右）今（1）日代表贈送30台再生電腦，提供偏鄉的林園中芸國小。（柯宗緯翻攝）

中油石化事業部在在疫情期間，共捐贈15台再生電腦給中芸國小，即時補強校方硬體設備不足的問題，保障師生教與學不間斷的權利，受校長、師生熱烈歡迎與肯定。中油指出，這次更加碼捐贈，供清寒學生於家中使用，降低數位落差、強化學童數位學習能力，提供林園子弟實質的幫助。

台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰今（1）日代表贈送30台再生電腦，提供偏鄉的林園中芸國小。（柯宗緯翻攝）

黃三泰提到，身處科技時代，事業部對外積極培育在地子弟培養科技素養，對內不惜挹注大量資源，導入5GAIoT概念及製程，並以「優油、減碳、潔能」為目標，結合世界級二氧化碳捕捉再利用等先進技術，推動能源高值轉型，打造低碳智慧企業，為林園建構更智慧、更安全、更潔淨、更永續的未來。