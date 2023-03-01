有的人容易衝動型消費，當看到喜歡的東西時，便會毫無限制購買，花起錢來總是不手軟，《旺好運》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖蛇、生肖馬、生肖猴、生肖豬，總是花錢如流水，其中生肖鼠雖平時會控制消費，但當存錢到一定程度後，便會用揮霍來犒賞自己。

▍生肖鼠

生肖鼠雖然平時會控制消費，但只要存錢到一定程度，就會開始揮霍來犒賞自己，不過他們錢也賺得快，屬於有進有出的類型。

▍生肖蛇

生肖蛇注重物質享受，不會讓自己受苦，所以花錢速度非常驚人，這輩子賺得多也花得多。

▍生肖馬

生肖馬個性豪爽，平常容易衝動消費，看到喜歡的東西總是無法克制，一定要買下，完全沒打算省錢，月光族的機率非常高。

▍生肖猴

生肖猴喜歡社交活動，出去聚會、大吃大喝就容易花掉不少錢，而且平時在穿戴上特別講究，娛樂、治裝費是在支出比例裡佔最重的。

▍生肖豬

生肖豬是及時行樂的個性，因為天生財運旺，獲得金錢容易，所以花起來也很隨興，覺得就算花光再賺就好。