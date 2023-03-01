上月初才重新披回藍袍的桃園市議員牛煦庭，1日宣布爭取國民黨提名參選桃園第一選區立委，卻遭同黨前輩諷刺是「投機」，牛煦庭對此表示，2016年加入國民黨時適逢黨產被查抄、民氣最低落，同儕都嘲笑他是「政治自殺」，他一路從基層黨工歷練，他也提到國民黨已3度請他恢復黨權，考量國會運作一定是兩黨政治而選擇恢復，強調對龜山鄉親只會加分不會扣分，接受社會大眾檢驗或批評。

議員詹江村今受訪指出，部分人在國民黨衰弱時脫離國民黨，當國民黨興盛時回來，或是沒被提名就退黨，有新的參選機會就重新入黨，「這不是世代交替，是鼓勵投機！」直指藍營一直以來都這樣進進出出，全台都一樣，民進黨除非該黨該區沒有候選人，否則不曾見剛回黨就馬上參加初選，詹強調沒有針對個人，但牛煦庭今宣布投入詹曾有意參選的立委選區，而被認為是劍指牛煦庭。

「我想詹江村講的應該不是我吧！」牛煦庭說，他2016年加入國民黨時，適逢國民黨黨產被查抄、整個政黨民氣最低落的時候，同儕都嘲笑他是「政治自殺」，諷刺：「年輕人怎麼會加入國民黨！」

牛煦庭說，他在最差的時候加入，一路從國民黨桃園市黨部基層黨工歷練，「他辛苦時我也在！」，只是因為機緣上，2018年提名制度臨時變掛，他選擇沒有代表國民黨參選，但始終沒有退黨。牛煦庭說，日前徵詢當時和現任的市黨部主委了解程序，才知自己從來沒有被除名跟開除。

牛煦庭說，正是因為曾經的小摩擦，這次參與初選心態非常開放，包括詹江村議員等前輩，都是國民黨優秀戰將，呼籲黨中央這次初選機制一定要透明公開，不要排除任何人，讓大家都能公平參加。

牛煦庭也透露，其實國民黨在2018年、2022年都曾跟他招手，但他認為要尊重選民讓他以無黨籍身分當選，且應該為第三勢力好好努力，也在去年選舉嘗試推出「新選風連線」，但做了全部的努力，並沒有得到足夠力量支持，第三勢力發展有一定侷限性。

牛煦庭也直言，國會運作一定是兩黨政治，最終仍得回到兩黨政治框架，如果要繼續解決更多國家大事，勢必要調整，但強調，對龜山鄉親而言，加入國民黨只會加分不會扣分，若有幸更上一層樓會帶給選區更多福利和建設，若初選失利，也能跟執政黨有良善溝通，做完最後任期，不諱言，政治難免得選擇，會接受社會大眾檢驗或批評。