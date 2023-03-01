位於基隆市中正區信六路的富貴市場，在2020年7月經建築師鑑定為海砂屋，基隆市政府宣告於2021年3月1日廢止使用。基隆市議員呂美玲及信義里里長江添丁3月1日召開記者會，要求市府說明對富貴市場的相關規畫，並對市場內相關物品的拆除也應做出說明。

基隆市議員呂美玲（右3）質疑市府封閉了富貴市場2年，卻沒有後續計畫。（張志康攝）

呂美玲表示，當初市府以富貴市場是危樓的名義，不管是當地的攤商或是住戶都不由分說將人趕走，也沒有進行安置或重建等計畫，迄今已經2年，到目前為止市府依沒有沒針對富貴市場的計畫。

呂美玲指出，市府說富貴市場是危樓，但2年來都沒有任何圍籬，也沒有安全措施，一直到最近才架起圍籬。日前攤商發現有人進入富貴市場拆除攤商來不及帶走的鋁門窗、鐵架等物品。她質疑市府是否為了拆走有價值的物品變賣，甚至連攤商遺留的物品也加以變賣。

基隆市都發處表示，早在2021年2月，便曾張貼公告，要求攤商將物品搬遷完畢。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

呂美玲也要求市府能夠重新評估大樓的安全性，若安全無虞，能夠重啟市場，讓附近的市民能有地方買菜，也讓哨船頭、三沙灣一帶的市況可以繁榮起來。

但對此，基隆市產業發展處表示，富貴市場外牆因受氣候影響，發生磁磚剝落現象，為維護民眾安全，因此進行外牆圍網施作。現場外牆鐵窗均已鏽蝕並有掉落危險，且鐵窗存在可能導致圍網破損而無法發揮阻隔落石功能，故需先將鐵架拆除以維民眾安全。

至於攤商質疑市場內還有相關器具部分，產發處表示，2021年2月9日市政府便曾在現場張貼公告，請攤商於2月27日前將所需物品搬遷完畢，市府也派工協助攤商搬遷。另外，富貴市場封閉後，市府也接受攤商要求進入拿取所需物品。未搬遷之物品為避免難以確認所有權人意向而產生爭議，依據公告內容，視為廢棄物處理。