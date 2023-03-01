國民黨立委今公布民調，指近半數民眾對於美國保障台灣安全沒有信心，民進黨國際部主任兼發言人謝佩芬今表示，國民黨操作台灣人是否對美國保衛台灣有信心，不但完全本末倒置，也製造國際笑話。國民黨究竟想表達什麼，恐怕自己都沒想清楚。

謝佩芬說，國民黨今公布的民調中，題目設計具強烈誘導性。舉例而言，有一題的題目設計是「要解決兩岸問題，是由兩岸人民解決合適，還是讓外部勢力介入比較好？」隱含對岸非「外部勢力」之意。

她說，對於這種先射箭再畫靶的民調作法，除賤踏民調的專業與可信度外，更不給予由全體台灣人民決定中華民國台灣前途的選項，完全否定台灣人民決定未來的權力。更何況，中國本身就是台灣的「外部勢力」。

謝佩芬說，上週有另一份民調顯示，台灣民眾有46.2％對美國持正面觀感，僅16.3％對中國持正面觀感。近七成民眾認為中國對台灣威脅嚴重。對於兩岸交流，將近七成五的民眾不能接受一國兩制的政治前題。此一民調結果也符合台灣社會主流民意。

她說，由此可知，國民黨委員就算用再多民調設計來誘導、用再多民調數字來混淆，都難以扭曲台灣民意對美國和中國的態度。

謝佩芬說，這種為特定政治立場服務、語意具強烈誘導的民調設計，恐怕能反映的不是民意，而是黨意，著實令人遺憾。國民黨應該說清楚、講明白，台灣的前途，究竟是由台灣人民決定，還是中國可以介入，來幫台灣人民決定？