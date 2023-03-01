港務公司今日上午舉行11周年暨金舫獎頒獎典禮，除有經濟部政務次長曾文生、交通部常務次長祁文中、航港局長葉協隆皆出席，肯定港務公司於重大港務建設、招商引資的努力，現場另一亮點為頒贈獎盃給對國際商港營運績效貢獻卓著的航商與業者，共有38家業者獲獎。

台灣港務公司於1日上午在高雄港港史館舉行成立11周年慶暨金舫獎頒獎典禮，邀請港區公協會、航商業者、CIQS與航港局等機關，經濟部政務次長曾文生、交通部常務次長祁文中、航港局局長葉協隆及港務公司李董事長賢皆親自出席，切下蛋糕，共同歡慶11周年。

港務公司李董事長賢義表示，11周年剛好是俗稱的「鋼婚」，隨著疫情逐漸趨緩，台灣與各國陸續解封，港務公司持續進行的港埠建設與導入智慧港口應用可望看到具體成果，除硬體建設外，港務公司積極推動港埠永續，參加第15屆台灣企業永續獎(TCSA)獲得「永續報告運輸業白金獎」及「非製造業–循環經濟領袖獎」等2項大獎，期為提供永續優質的港埠經營環境。

經濟部次長曾文生也特別南下道賀港務公司11歲，尤其是經濟部和台灣港務公司於業務上有密切合作完成，今年各項建設也陸續完成重要紀錄；交通部常務次長祁文中也提到，航運表現連續9年半，是下滑的，但在新冠肺炎期間，航商界努力下，是呈現微笑曲線。

另外亮點為頒發金舫獎，獎盃形狀為帆形水晶琉璃，銀色船型及海浪昂首向前設計，彰顯克服挑戰與潔淨永續意象，獎項分為7類，包括貨櫃碼頭經營業、散雜貨碼頭經營業、裝卸承攬業、船務代理業、港埠永續、港埠建設投資及特殊貢獻等，合計38家業者獲獎。

另外，活動中，港務公司特別邀請韓國釜山港灣公社前來與港務公司轉投資事業台源國際控股公司簽署合作意向，宣示未來雙方於東南亞合作。