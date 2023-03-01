嘉義市第1處銀髮健身俱樂部「精忠健康有力站」成立1年多，有500多名銀髮族樂在運動，75歲長輩定期去運動後能穩定控制慢性病，感覺腳力愈來愈好；目前全市6處健康俱樂部有1萬餘人次使用過，衛生局希望爭取中央再補助續設健康站。

嘉義市樂齡族定期到精忠健康有力站運動健身。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

75歲婦人朱秀芬是精忠新城日間照顧中心的志工，「精忠健康有力站」去年設置健身運動器材後，她幾乎百分百上課，是1年來出席率最高的學員。

嘉義市樂齡族定期運動健身更有活力，感覺變年輕了。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

朱秀芬說，1年多固定訓練後，自己的慢性病穩定控制，而她最常用「髖部外展內收訓練機」，發覺腳力愈來愈好，走路、爬樓梯不再吃力，愈來愈輕鬆，還有健步如飛的感覺。

市府衛生局表示，俱樂部每期幫長輩檢測肌力、肌耐力、平衡、柔軟度、敏捷度等「功能性體適能」，用來評量體能狀況及運動成效，評量數據再與常模比對身體年齡。

朱女士短短3個月訓練後，體能明顯進步，身體年齡從前測的70歲進步到後測的68歲，足足年輕了2歲，讓她更認真上課訓練，希望透過運動增強肌力，變得年輕有活力。

市府衛生局表示，嘉義市目前有6處銀髮健身俱樂部，已有1萬1310人次參加過課程，很多實證研究，老化速度或慢性病罹患率與運動活動量不足有關，有運動專業設備與人員幫助長輩促進肌力、柔軟度、平衡及心肺功能，有利於維持生活品質。

市府衛生局國健科長陳秀芬說，今年有提計畫爭取中央前瞻經費再補助嘉義市繼續增設社區健身俱樂部，希望鼓勵更多人運動健身保持活動力。