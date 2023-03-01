究竟是誰有問題？一名人妻表示，她在整理衣服時，丟掉了公公許多有破洞的內褲，當天就和老公一起採購新內褲送給公公，婆婆得知後勃然大怒，氣得飆罵：「這麼三八！沒家教」，飽受委屈的人妻只好上網發文抱怨，結果眾網友也不買單，認為這種行為儼然是在指責婆婆沒照顧好公公，「買內褲給別人的老公，真的欠罵」。

原PO在《匿名公社》發文表示，連假時去婆家住了3天，好心幫婆婆收拾衣物，意外發現公公有好幾件內褲出現破洞，她沒有多想便順手丟掉，趁著晚上和老公逛街時，一口氣買了好幾件回來。沒想到這舉動竟引爆婆婆怒火，當場狂罵：「沒人媳婦這麼三八！還管到公公內褲」、「爸媽沒教好！沒家教！」

儘管原PO不斷解釋，但婆婆一點也聽不進去，讓她覺得一番好意遭到踐踏，直說：「我也會幫我爸買內褲，我媽也沒罵過我」，更不能接受婆婆罵她沒家教，當天就收拾東西要和老公回家，就算公公出面攔阻也沒用。文末，原PO大嘆：「好心幫忙還要被罵，到底誰才沒家教？」

貼文曝光後，一票網友也覺得原PO的做法不對，紛紛留言，「妳覺得舉手之勞，讓婆婆吃醋了，只能說神經太大條，好好地道歉吧」、「沒問就丟，蠻沒有禮貌的」、「換妳老公買岳母的胸罩，我看妳爸爸怎麼想」、「等於說婆婆未盡照顧公公的責任」、「有事沒事買內褲給別人的老公，真的欠罵」。