雖然兩岸仍未開放陸客赴台旅遊，具有半官方身份的台旅會、貿協，今天（1日）下午在北京舉辦「真的很台味兒」活動，邀請大陸自媒體、網紅與會幫忙宣傳，為陸客赴台遊暖身預熱。台旅會北京辦事處主任李嘉斌表示，從近日兩岸互動的跡象來看，都在往好的方向發展，「預計今年內有機會開放」。

具有半官方身份的台旅會、貿協，1日下午舉辦「真的很台味兒」活動，邀請大陸自媒體、網紅與會幫忙宣傳，為陸客赴台遊暖身預熱。圖為鼎泰豐大廚指導與會賓客製作小籠包。（藍孝威攝）

台旅會、貿協和台灣餐飲業者鼎泰豐、度小月合作，向媒體推薦台灣美食小吃。香噴噴的紅燒牛肉麵、赤豆鬆糕，鮮肉粽子，塔香三杯雞、鳳梨蝦球和菜脯蛋，都是點單率最高的單品。活動現場還有大廚指導網紅與美食達人製作18摺的小籠包，再現鼎泰豐的招牌美味。

李嘉斌表示，美食是旅行中不可或缺的一環，大家可以為了品嚐美食說走就走，買張機票就飛香港、飛東京，到當地一嚐美味。相信台灣的三美「美食、美酒、美色」對大陸朋友很有吸引力，讓闊別台灣3年的陸客，再次回味台灣美食滋味。

具有半官方身份的台旅會、貿協，1日下午舉辦「真的很台味兒」活動，邀請大陸自媒體、網紅與會幫忙宣傳，為陸客赴台遊暖身預熱。圖為美食網紅Linda與鼎泰豐大廚介紹台灣美食。（藍孝威攝）

李嘉斌表示，「真的很台味兒」活動，有點試水溫、練兵的味道，近日也有不少台灣的旅遊公會、協會赴大陸拜會相關單位，航空公司、台旅會也和大陸組團社展開互動，希望推動兩岸觀光旅遊早日復甦。「從近日兩岸互動的跡象來看，都在往好的方向發展，希望能早日落實。」

目前台灣飛大陸只剩4個航點，李嘉斌表示，確實對兩岸民眾都不方便，陸方提出擴增16個航點，有助於兩岸交流。對於交通部長王國材日前提出今年吸引陸客100萬人赴台的目標，李嘉斌表示，「台旅會將全力衝刺，目前已積極和組團社、航空公司積極互動，只要一開放，就能把陸客送到台灣去。」

李嘉斌說，早期八天七夜的環島遊，行程太倉促，陸客體驗可能不是太好，趁著兩岸觀光即將再度恢復，希望提高旅遊品質，例如東部或西部的深度遊、小鎮離島文創自然資源、馬祖藍眼淚、花東賞鯨豚等主題，把深度主題旅遊推薦給陸客，也希望兩岸往來的時間早日開放。

曾經擔任過空服員，現職美食網紅的Linda，疫情前曾經去過台灣旅遊3次，對台灣小吃印象深刻。她說第一次知道「蚵仔煎」是小時候看台灣偶像劇，後來去台北旅遊時，在寧夏夜市吃到蚵仔煎、三杯雞、大腸包小腸等道地台灣小吃，終於一償宿願，「希望赴台遊早日開放，再去台灣走走看看。」

與會的中華航空北京辦事處行銷總監陳品豪表示，航空公司協助推廣台灣觀光義不容辭，希望陸客赴台能一來再來，華航也會配合政策，只要兩岸一開放航點和觀光旅遊，華航都會全力以赴。