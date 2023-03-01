全球華人地區最具知名度的青年創意競賽「時報金犢獎國際競賽」，將在2023年3月6日與世新大學、時報大師會館共同舉辦全球首場啟動儀式及發布會，並安排全台第一、好萊塢等級470坪智能攝影基地參觀活動，及邀請邁肯行銷傳播股份有限公司董事暨執行長張志浩先生演講，邀集全台師生共襄盛舉。

時報金犢獎旨在鼓勵青年創作、培育未來創意菁英，並提供一個揮灑創意的平台，攜手台新銀行公益慈善基金會、永慶房屋、森田藥粧集團、台南學甲慈濟宮、旺旺文教基金會、太陽星網路科技公司、永和豆漿、積目、冀台經濟文化交流協會、南寧崑崙關戰役遺址保護管理委員會等多個品牌方一起助力青年成長與交流，推動華人設計與創意的發展。

第32屆時報金犢獎國際競賽主視覺－目標只有一個。（圖／時報獎執委會提供）

此場活動邀請到邁肯行銷傳播董事暨執行長張志浩先生，分享他在廣告業豐富的專業經驗，以及透過他擔任多年金犢獎總決審評審的觀點，為師生補充創作能量，期望能帶給師生們更多的創意啟發。而世新大學則安排了校內好萊塢等級的470坪智能攝影基地的參觀活動，提供最新的沉浸式攝影科技體驗，讓台灣學子提升競爭力。

金犢獎總決審評審－邁肯行銷傳播董事暨執行長張志浩。（圖／時報獎執委會提供）

時報金犢獎國際競賽在業界有「青年奧斯卡」的美譽，參賽範圍涵蓋大陸、台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、北美、韓國、法國等地。去年收件數更是突破10萬件，要在競爭激烈的競賽中脫穎而出實屬不易。為此，主辦單位特別與時報大師會館攜手推出金犢專屬課程，以參賽者與教師指導的角度開設課程，讓良好的教育資源能幫助參賽者突破，創造出更具創意性的設計作品。