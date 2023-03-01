基米總經理江俊奇指出，核酸與胜肽GMP先導工廠已完成ISO 9001（品質管理系統），3月可望取得醫材試劑儲存與運銷GDP（優良運銷規範）許可，並計畫上半年向衛福部食品藥物管理署（TFDA）申請軟體評鑑。

此外，該廠在導入微波胜肽自動合成儀後，擴增CDMO多元產品線，朝多肽領域發展，未來可提供新生抗原合成服務，進一步跨足癌症治療市場。

基米致力研究基因定序並深耕科學研究領域多年，應用市場涵蓋農業技術、物種繁殖到疾病預防，為國內重要之商業基因體定序公司。此次現金增資將可支援持續優化核酸與胜肽廠製程，打造台灣GMP核酸合成基地，未來包括核酸藥原料、佐劑、胜肽等製程與品質，都會是製藥級規格，有助營運轉型升級，提升國際競爭力。

江俊奇透露，今年旗下基因定序業務將穩健成長、CDMO業務布局逐漸展現效益，同時也將擴大策略合作面相，建構相關核心技術，強化營運競爭力，並且計畫進軍海外市場，營運展望持正向樂觀看法。

其中，基米去年第四季斥資千萬購置的新一代NovaSeq X Plus定序平台，預計第二季初完成裝機，挾最高通量、精準度高與快速等優勢，基米將展現最具競爭力的成本優勢，且加速進入臨床醫學市場，擴大應用服務層面，蓄積未來營運成長動能。