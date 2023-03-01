29歲尤姓女子舉辦人生大事時，大伯父在婚禮上搶著要坐主桌，讓新娘氣炸，於是尤女在家庭的LINE群組中痛批大伯父「偷糧偷樹偷地偷健保費」，此話一出也引發家族一場腥風血雨；但大伯父也不是省油的燈，竟向尤女提告妨害名譽。檢方偵查時尤女的親爸出庭時，尤爸不但不挺自己「上輩子的情人」，反而駁斥女兒對大伯父的指控，高雄地院依加重誹謗罪判尤女罰1萬5千元。

2021年12月11日，尤女辦人生大事，與老公舉辦夢幻的婚宴，沒想到大伯父竟大鬧婚禮，堅持要坐上主桌的位子，導致親友間不平衡，更對於大伯父坐上主桌一事議論紛紛。

尤女的夢幻婚禮被大伯父這樣一鬧，也感受不到婚禮的夢幻感，反而是憤怒感衝上心頭，於是尤女便在有13位家人在內的LINE群組內指控大伯父的不堪，尤女表示「我這次來這，是真的要說長輩了，主桌一直要求要坐的那位，出錢出力怎麼都沒見，吵坐主桌那麼積極，『偷糧偷樹偷地偷健保費』，把事講清楚」。

檢方偵查時，尤女供稱，阿嬤說大伯父長期以來會到阿嬤家拿走父親買給阿嬤的食物，所以說大伯父「偷糧」；而且大伯父也會把阿嬤家種的果樹、菜拔走，所以說大伯父「偷樹」；以及阿公阿嬤住的那地塊，阿公生前說這塊地死後要全部給父親，可是大伯父繼承一半，如果要過戶給父親，要求我們付奢侈稅，父親有要求過戶，但大伯父不承認，所以說大伯父「偷地」。

尤女也表示，阿公的健保或勞保掛在父親名下，由父親繳納，阿公死後，政府有退錢，但卻被大伯父拿走一半，且阿嬤的勞保或健保也是掛在父親名下，繳了很多年，阿嬤死後的退款也都大伯父拿走，所以說大伯父「偷健保」；且尤女堅持自己說得都是事實。

沒想到檢方傳喚尤女的父親作證時，尤女父親卻不救自己「上輩子的情人」，反而挺「這輩子的哥哥，」反控尤女說的都不是事實，因此尤女被檢方認定群組的謾罵內容純屬個人私德與公共利益無關，加上無法證明尤女所言為真，因此偵結後依加重誹謗罪起訴。

高雄地院審理後，法官認為尤女沒有用理性的角度處理親屬間之間的利益問題，就率然在群組內公審大伯父，雖然尤女否認犯行，但考量她沒有前科，因此依加重誹謗罪判罰金1萬5千元，得易服勞役，可上訴。