桃園市龜山棒球場由龜山國小、龜山國中、壽山高中棒球隊共用，但3支球隊擠1間球場不敷使用，加上排水不佳，遇到下雨更難以練球。龜山區公所預計以3800萬經費，在旁設置約800平方米室內練習場，提供球員更多練球空間。

龜山區棒球場原本是公華坑舊垃圾場，棒球場在2008年10月啟用，目前共3球隊一起練習，但場地足，加上已經老舊，包含投手牛棚殘破不堪，球員休息室屋頂僅有遮陽無隔熱效果，廁所簡陋髒亂、球場排水不佳，護欄年久失修且無防撞墊、球場欠缺夜間照明及沒有室內練習空間等問題。

龜山區公所表示，因為棒球場以前是垃圾掩埋場，因此埋樁需較深，費用也較高，目前規畫興建800平方米、高7至9米的室內練習場，經費約3800萬。大小約比內野大一點。未來練習場也會設置人工草皮、檔網及廁所等，讓球員可以更專心練習。

至於棒球場其它問題，公所補充，原本規畫1、2期改善工程，但2期爭取前瞻計畫補助並未成功，當時在疫情前估算經費約8000萬，但疫情爆發後缺工、缺料，原本估計室內練習場1000萬也成長至3800萬，因此若要連棒球場一併改善，經費恐怕破億。羽球隊討論過後，決定先闢建室內練習場，其他等經費到位逐一改善。

公所表示，目前已經進行細部設計中，專家已經請業者修正相關內容，若修改完畢沒有問題，就能上網招標。市議員陳雅倫表示，龜山棒球場改善是以球員們的需求為出發點來設計，讓優秀的小球員們可以在安全完善的場地訓練。