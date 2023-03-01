西濱快速公路是全台最長的快速道路，車潮越來越多，紓解國道的負荷，但不少駕駛都有被逼車的經驗，交通部公路總局最新公布20公噸以上大貨車，最高限速80公里，3月1日已經正式上路，首日創下取締掛零的紀錄，但從今年元月分起區間測速統計，大貨車也都沒違規紀錄，反倒是自小客及大型重機則超速多達161件，最高還飆到時速127公里。

西濱快速公路從3月1日起， 20公噸以上大貨車，最高限速從９０公里調降到80公里，彰化段首日創下取締掛零的紀錄，但從今年元月分起區間測速統計，大貨車也都沒違規紀錄。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線又稱西濱快速道路，將西部沿海鄉鎮的民俗文化、自然景觀和獨特的元素融入設計，營造地方意象和公路景觀，像是王功後港溪脊背和股溪拱橋等，成為景觀、觀光道路，不少路段能看到海，也被譽為最美的快速道。

但西濱快速道路也經過彰濱工業區等，大型車輛也相當多，追撞事故頻傳，不少駕駛都抱怨常有被「逼車」經驗，去年開始宣導20公噸以上大貨車，最高限速將從90公里降到80公里。其餘車輛則維持最高限速90公里。

彰化縣警察局也在去年3月11日起，在彰化段重新啟動區間測速照相，去年共取締違規的大貨車共16部、自小客車1882部。違規仍以自小客車居多。今年度從元月到2月底，大貨車取締則維持掛零，自小客及大型重機161件，最高時速127公里。但3月1日起，大貨車還必須降到80公里以下。

彰化縣警察局交通隊指出，彰化段大貨車、聯結車，主要是行經伸港、線西和鹿港、西濱工業區，公路總局的新規定，是全國通用，主要基於西濱快速道路沒有路肩，一旦發生追撞等車禍事故，經常得封閉道路，造成回堵嚴重，加上大貨車體積龐大，得占用到一個車道。調降限速，搭配區間測速，保障更多交通安全。