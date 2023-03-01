南韓女團DIA年紀最小的成員順伊，去年搶先在團體解散前退團，後被爆出還未退團前，就現身18禁平台當直播主，讓粉絲相當錯愕，引起不小爭議，近日，她又因曬出吞雲吐霧的吸菸照，遭到網友批評，對此她也回應了。

順伊近日在社群曬出一張抽菸照，雖然沒附上任何文字，但因為和過去甜美形象相差甚遠，也引起熱議，有網友留言「抽菸...漸漸反感了」，她也親自回嗆「管我抽不抽」。

順伊PO抽菸照遭質疑回嗆網友。（圖／取自順伊IG）

其實，DIA出道後給人甜美、可愛的形象，雖然去年9月團體宣布解散，但成員的動態依舊受到關注，不過年紀最小的順伊，卻被發現在18禁平台「Pandalive」當直播主，還穿上大尺度性感服裝，和過往形象差很大，讓粉絲都相當震驚。

順伊轉行當18禁平台直播主。（圖／取自順伊IG）

而外界對於她不選擇相對保守的「afreecaTV」進行直播，反而在18禁平台感到意外，認為她不管怎樣也是偶像出身，因此十分衝擊，但也有人覺得這是她自己的選擇，不需要太多干涉和指點。

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