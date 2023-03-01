南韓男星李昇基不只外貌精緻，更擁有好歌喉以及精湛演技，在戲劇、綜藝及音樂上都交出亮眼的成績單，2月份透過手寫信宣布將娶交往2年的女星李多寅後，由於女方的母親及繼父都曾涉嫌炒股、詐欺，一時在網路上引發議論。對此，他近日受訪時仍不受輿論影響，高調示愛老婆，遭網友狂酸。

李昇基日前接受雜誌專訪，被問及對準夫人李多寅的想法，坦言：「她是我很喜歡的對象，在寫親筆信公開（婚訊）時，確實非常緊張。」但也提到因為與她的感情，「讓我獲得更多的勇氣以及信心，使不願放棄想堅持到最後的心情更加強烈。」字句間足見對於李多寅的喜愛。

而消息一出，也在韓網論壇上引發議論，由於女方的母親及繼父曾涉嫌偽造股價、詐欺，造成許多家庭破碎，讓外界對於李多寅的觀感不佳，引發抨擊聲浪，更有粉絲租車到經紀公司前抗議，而網友們也紛紛留言狂酸：「李昇基真的是戀愛腦」、「閉嘴吧！」

此外，李昇基與李多寅將於4月7日舉行的婚禮也備受關注，日前也證實了主持人將會由國民MC劉在錫擔任。另外，曾與李昇基合作過綜藝《兩天一夜》的男星李壽根(李秀根)將主持婚禮的第二部分。