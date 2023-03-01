藝人吳鳳來台發展多年，不僅在台灣娶妻生子，還歸化取得國民身分證，生活幸福美滿，常對時事發表評論的他，近日卻遭到酸民攻擊：「趕快回你們的國家土耳其吧！」好在他並未因此動怒，更霸氣表示：「台灣就是我的家」，真摯發言讓網友看得都十分感動，紛紛留言表示支持。

吳鳳在臉書表示，身為演藝人員很常遇到酸民，自己早已習慣，但某則要他滾回去土耳其的留言，令他很納悶，因為自己的生活早和台灣融為一體：「我已經把台灣當成我的家，也很喜歡這裡的生活，老婆是土生土長的台灣人，孩子們也在這裡出生，我自己有中華民國身分證，滾回去不是那麼容易吧？」

此外，吳鳳也提及去年和老婆創立的家居品牌，背負照顧員工的責任，若滾回去，等於放棄一切重新開始，與在台灣創造更多價值的願景不同，同時強調自己並不難過，只想用心過日子：「我一點都沒有要滾回去的意思，酸民繼續酸！大家好好欣賞生活的過程」。

貼文一出，網友在底下附和：「真的很好笑，而且這種動不動叫人滾來滾去的，才是丟台灣人的臉吧」、「吳鳳做好自己，不要被不理智的人影響，你不需要被影響」、「別在乎這種無聊的言語，感謝你愛台灣」、「叫人家用滾的太可憐了，因為它們不是人，別理那些東西啦」、「現在網路上酸民多到爆，做對的事就好！幫土耳其加油！」