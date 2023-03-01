交通部補助通勤月票，宜蘭縣未加入北北基桃，今天（1日）交通部長王國材表示，宜蘭縣政府可選擇要不要加入北北基桃，但要與4縣市討論，也可以自推月票，「我們都尊重。」縣府表示，縣府先前與公路總局開會時有爭取納入北北基桃，但因維持原案，以及考量宜蘭通勤型態與北北基桃有差異，因此所提的方向就是宜蘭到雙北、縣內通勤2種月票方案。

今天立法院交通委員會到宜蘭考察，並與地方座談，宜蘭縣議員陳俊宇說，宜蘭縣應該納入北北基桃生活圈，吸引自行開車的用路人轉換交通工具，能有效減少塞車。

王國材表示，特別預算的月票方案，交通部是尊重地方區域聯盟，宜蘭縣政府要自推或與4縣市討論加入北北基桃，交通部都尊重。公路總局表示，宜蘭縣可提縣境內、北宜通勤月票，公路總局會協助地方政府推動。

宜蘭縣副縣長林茂盛表示，公路總局規畫的方案是分作3個都會區，公路總局2月9日與各縣市開會，縣府那時就提出、爭取宜蘭納入北北基桃，公路總局維持原案後，縣府馬上提出跨城際與縣內的月票方案，盼能照顧更多的縣民。

縣府交通處長王明輝表示，以宜蘭到雙北、用國道客運通勤來計算，平均月支出6000元，交通部希望降低民眾交通上的月支出3成到5成，月票費用會是1800至3000元間；縣內通勤是2500元，月票價格會落在750至1250元之間。

王明輝表示，縣府從2月中開始，密切與客運業者討論，包括業者的月票系統與販售、民眾的使用等，以及最後多少價格優惠給民眾，都有細節的討論與規畫。