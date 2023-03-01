永信建設1日召開董事會，通過2022年財報，全年營收41.32億元，比2021年的60.37億元，年減31.56％，淨利15.32億元，換算每股稅後盈餘7.05元，比2021年的8.90元，年減20.79％。
永信建設公告指出，永信建設1日董事會並決議通過配發6.34元現金股息，配息率達90％。
永信建設（5508）2022年營收41.32億元，淨利15.32億元，換算每股稅後盈餘7.05元，1日董事會決議通過配發6.34元現金股息，配息率達90％。
永信建設1日召開董事會，通過2022年財報，全年營收41.32億元，比2021年的60.37億元，年減31.56％，淨利15.32億元，換算每股稅後盈餘7.05元，比2021年的8.90元，年減20.79％。
永信建設公告指出，永信建設1日董事會並決議通過配發6.34元現金股息，配息率達90％。
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