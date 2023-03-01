台中市石岡農友涂銀浪攜手兒子涂文庭種植茂谷柑，今年參加台中市果品評鑑，父子倆分別奪下冠、季軍。涂銀浪說，他不在年前搶收茂谷柑，以維持好品質，抱持「老二哲學」參賽，主要是「自我肯定」，和兒子教學相長，拿下第一很開心！

石岡區農友涂銀浪連續5年參加台中市茂谷柑果品評鑑，年年都得獎。（陳淑娥攝）

64歲涂銀浪表示，從小跟著父親種椪柑，為避免人力不足，10多年前開始兼種茂谷柑，以分散產季。目前石岡椪柑種植積約1甲多地，東勢茂谷柑則約4分地，兒子涂文庭到澳洲遊學打工1年後返家，也開始幫忙種植柑橘。

涂銀浪說，茂谷一般春分，即國曆2月初開始採收，但許多農友了搶農曆春節市場會提早採收，致酸甜比不足，「搶市」造成茂谷品質參差不齊。但他堅持不搶市，茂谷成熟度夠才採收，50年來都固定交給鳳山盤商，以穩定價格。

5年來，涂銀浪每年都參加台中市茂谷柑果品評鑑，一直抱持「老二哲學」，藉此學習別人的栽種方法，更期許每次都能進步。涂銀浪憑著經驗值，年年都獲獎，今年更勇奪第1名，兒子涂文庭也拿下第3名，父子倆分別抱回冠、季軍，在地方蔚為佳話。

涂銀浪強調，參加評鑑目的不是在得獎，而是一種自我肯定，兒子帶回國外新知，鼓勵他以草生栽培方式種植，不僅降低農藥及施肥，也減少雨水沖刷及病蟲害等，對環境更加友善。他說，自己具備多年的種植經驗，加上年輕人的創新作法，與兒子教學相長，一起切磋進步，父子齊心就能拚出一片天。