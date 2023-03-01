沒有的日子很痛，但您的這一份愛，我也會一直延續下去。」（周麗蘭攝）

臺大雲林分院1日舉辦器官捐贈大愛紀念區揭牌典禮，紀念區圖騰以DNA及紫斑蝶為意象，象徵人類的DNA是愛，捐贈者的生命如紫斑蝶一般飛舞、蛻變新生。（周麗蘭攝）

前臺大雲林分院長黃瑞仁（左）卸任前籌畫的器官捐贈大愛紀念區1日落成啟用，他與現任院長馬惠明（右）一同向捐贈者獻花。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院2012年起與台中榮民醫院簽訂器官勸募合作醫院，迄今協助16為病患完成大愛，大多數是這3年捐贈，前院長黃瑞仁卸任前籌畫成立「器官捐贈大愛紀念區」，10名企業負責人捐款促成，設於舊大樓、新大樓通道間，1日揭牌啟用，雲林捐贈者都會在此留名，目前的16名大愛者中有1名是新移民配偶。

這位新移民媽媽的孩子寫了一段紀念母親的文章「嫁來台灣的妳說因為我多麼辛苦兼差都沒有關係，小時候看著妳為了家庭早出晚歸，幾乎沒休假的妳真的好偉大，深深希望長大後的我可以好好孝順妳。然而在我工作逐漸穩定，想讓妳享清福的時候，妳卻先離開了，留下我們心中滿滿的遺憾。電影說『人生就是一列開往填墓的列車，路途上會有很多站，很難有人可以自始自終陪著走完，當陪你的人要下車時，即使不捨也該心存感激，然後揮手道別。』媽媽謝謝，沒有的日子很痛，但您的這一份愛，我也會一直延續下去。」

另位家屬也寫了一段令人鼻酸的紀念文字「親愛的黃小姐在天堂還好嗎？有跟妳最愛白沙屯女神見到面了嗎？感謝妳拉拔我長大這輩子很榮幸當妳兒子，我很驕傲。我的媽媽是一個很善良的人，她的人生充滿了許多歷練，從出生時就遇到親生父母送養到結婚後先生外遇、家暴、離婚、單親，含辛茹苦拉拔我們三姐弟長大，用了三十幾年青春，換來我們的穩定成長，她就算人生遇到了那麼多遭遇，還是很樂觀努力的過生活，因為她說這都是老天給我的考驗，通過了就代表離畢業又更近了，當我成家立業準備開始讓她享福時候，她卻這樣瀟灑的離開，瀟灑到讓我們措手不及，醫生宣判那一刻，心中想起媽媽之前跟我說如果哪一天當她生命走到盡頭時，請幫她完成器捐或是捐贈大體的願望，因為生命就是一種教學，如今她已畢業，她希望能讓更多人學習生命的美、善、愛」。

黃瑞仁表示，臨床醫學上碰到很多器官衰竭的病人，如果有適當的器官來源是可以把生命繼續延續下去；另外一端當有一個因為急病或意外、尤其是重大的頭部出血受傷在醫學上面臨極限的病患，在這樣的情境之下，如果能有機會把可用的器官移殖到另外的生命，完成生命的傳承，這是現代醫學的進步，也是人間愛的傳承。

臺大雲林分院1日舉辦器官捐贈大愛紀念區揭牌典禮，紀念區圖騰以DNA及紫斑蝶為意象，象徵人類的DNA是愛，捐贈者的生命如紫斑蝶一般飛舞、蛻變新生。

揭牌儀式有台灣大學副校長張上淳、臺大醫院黃瑞仁教授、院長馬惠明、副縣長謝淑亞、雲林縣衛生局長曾春美、財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長劉嘉琪、醫師代表出席。黃瑞仁特別感謝捐款共襄盛舉的10位企業家。

院長馬惠明指出，今年除夕夜臺大醫院雲林分院接獲1名因意識不清到院治療的病人，診斷為自發性顱內出血，在主治許皓淳醫師、陳以幸醫師、劉幸儀協調師說明並取得家屬同意下，進行器官捐贈評估，器官捐贈之檢驗也協調休假中的醫檢師返院支援，2小時內完成檢驗報告發送。

器官捐贈小組動員相關科部團隊合作，病人轉院至台中榮總接續照護，2日後1月24日凌晨由台中榮總完成器官組織捐贈手術，病人捐贈心臟、肝臟、右腎、雙眼角膜及皮膚，造福等待受贈的家庭。