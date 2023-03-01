高雄2月買賣移轉棟數為2611棟，呈現年、月雙增趨勢。房仲業者分析，高雄1、2月買賣移轉總棟數為4582棟，相較去年同期的6281棟，年減27％，為近7年新低，除顯見高雄台積電效應降溫外，民眾對於逐漸冷卻的房市，多半期待價格修正，觀望意味濃厚。

房仲業者分析，高雄1、2月買賣移轉總棟數為4582棟，相較去年同期的6281棟，年減27％，為近7年新低。（柯宗緯翻攝）

高雄2月買賣移轉棟數為2611棟，月增32.5％，年增7.1％，為近3年新高。不過，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，去年農曆春節為2月，今年則是1月，受季節因素天數基期不同，讓本月的年月增幅表現都較為出色，數據落差大，因此將1~2月移轉棟數合併來看，較能實際反應出市場買氣現況。

台灣房屋指出，單看2月高雄買賣移轉棟數前3大行政區，表現均呈年月雙增。（柯宗緯翻攝）

李家妮提到，今年移轉為近幾年新低，除高雄台積電效應降溫，民眾面對逐漸冷卻的房市，多半期待價格修正，因此觀望意味濃厚，購屋腳步放緩，然而受預售案陸續完工交屋，部分熱區表現突出，如三民區預售大案「郡都當代」、仁武「可麗都」等，本月都有逾百戶交屋。

台灣房屋指出，單看2月高雄買賣移轉棟數前3大行政區，表現均呈年月雙增，其中三民區以489棟蟬聯寶座，月增26.4％、年增40.9％，鳳山區以314棟居次，月增75.4％，年增12.1％，苓雅區以299棟位居第3，月增51％、年增20.1％。