TVBS《女人我最大》近日邀請到在《第9節課》劇中飾演母子的尹馨與陳昊森。節目中，尹馨回憶自己高中時的有趣故事，也分享在北一女就讀時跟同學的合照，現場來賓看到照片皆驚呼美到彷彿偶像女團；陳昊森則與主持人藍心湄示範一段在劇中撩老師的招數，在所有人都不知情的情況下，直接往藍心湄的臉頰親下去，突如其來的舉動讓藍心湄害羞不已，使現場所有人更是驚喜欲狂。

陳昊森高中時很喜歡在髮型上搞怪，因此被記警告進行愛校服務，當時學校正好找不到人拍攝照片素材，順勢被指派參與綜藝節目表演而出道，他表示雖然在《第9節課》飾演一個撩老師又嗆媽媽的高調學生，但私下的他其實比較內向，所以在詮釋這個角色時覺得這種反差很有趣。

陳昊森（左）與尹馨（右）日前上藍心湄主持的《女人我最大》。（TVBS提供）

就讀北一女的尹馨提到當時身在出名的美女班級，無時無刻都有別校男生搶著聯誼，她還曾經同時被5位台大醫學系的學生追求，可以說是從小美到大的代表人物之一。逆齡顏值的尹馨私底下透露她保樣肌膚的秘訣，她認為皮膚的保水度影響甚大，所以化妝水是很重要的一環，從臉到身體都會使用不同的化妝水。《女人我最大》每周一至周五晚間9點在TVBS歡樂台播出。