日本經濟產業省2月28日公佈的數據顯示，日本1月份進口了74萬7706桶俄羅斯薩哈林混合原油（Sakhalin Blend crude），這是8個月以來日本首次進口俄羅斯原油。雖然日本宣布對俄實施石油價格上限，但同時又認為這是一個「能源安全問題」而進行豁免，避免影響到全國碳氫化合物產業鏈以及液化天然氣發電等需求。

據金融資訊與統計數據權威標普全球（S&P Global）28日報導，日本大洋石油株式會社（Taiyo）在去年12月底裝載了剩餘的2022年期限供應量，表示，它在1月初接受了這批俄羅斯桶裝油，在12月底裝船。大洋油業的一位發言人說，這批貨物是其2022年定期合約中剩餘原油量的一部分。

根據經濟產業省的數據，1月份的薩哈林混合油進口量比去年1月的同比當量76萬236桶相比，下降了1.6%，不過是自日本去年5月最後一次進口俄羅斯原油65萬793桶以來的第一次。

截至2022年12月，日本連續7個月沒有進口任何俄羅斯原油，因為該國前2大煉油商引能仕（ENEOS）和出光興產（Idemitsu Kosan）沒有簽署新的俄羅斯原油合約。因為日本首相岸田文雄去年5月9日發表評論，稱日本將會在7國集團（G7）領導人會議時出最新承諾，「原則上」禁止俄羅斯石油進口。

暫停俄國原油進口，導致日本2022年的俄羅斯原油進口量下降60.2%，每天僅有3萬5548桶。經濟產業省的數據顯示，與此同時，日本將中東進口的原油份額從一年前的92.7%提高到94.1%。從2月28日公佈的數據顯示，1月份來自中東的原油供應佔日本原油進口的94.4%，高於一年前的91.8%。

在1月份薩哈林混合原油的進口之後，2月15日，出光興產總裁暨日本石油協會主席木藤俊一在東京的一個新聞發佈會表示，如果有需要，日本可能會考慮進口俄羅斯原油，以確保薩哈林2號項目的穩定液化天然氣供應。

「我們可能會把俄羅斯的原油進口作為一個例外，」

2022年12月5日，日本對俄羅斯原油進口實施了價格上限，每桶60美元，這是7國集團和澳洲採取的協調措施的一部分。然而，日本將俄羅斯薩哈林2號項目的原油進口豁免於價格上限之外，因為它認為這是一個「能源安全問題」。

據經濟產業省稱，該國認為薩哈林2號項目的薩哈林混合原油必須繼續流動，以防止同一項目的液化天然氣生產暫停。這將阻礙上游作業，並影響該項目所有碳氫化合物的流動。根據一般許可，美國還豁免了日本從薩哈林2號項目進口的原油在2023年9月30日之前實施原油價格上限。

據經濟產業省稱，薩哈林2號項目的液化天然氣供應約佔日本液化天然氣進口總量的9%，相當於日本全國電力供應總量的3%。位於俄羅斯遠東地區的薩哈林2號的960萬噸年液化天然氣產能中，有一半以上承諾給日本收購。