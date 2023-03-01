藝人康茵茵自許成為「節日歌手」，在重要節日都出一首單曲，繼去年發表應景歌曲〈聖誕沒代誌〉，2023年開春延續30歲輕熟女心境，發表第二首單曲〈我的歐巴在哪唷〉，期待能有像韓星孔劉般帥氣、溫柔、深情又浪漫的另一半，開啟如韓劇情節般的愛情。她與團隊力邀「台灣孔劉」梁赫群對唱並拍攝MV，對梁赫群的表現，她大讚：「覺得驚為天人，完全是我們想像中聲音表情，實在是太有戲劇效果了，非常生動！」

康茵茵邀梁赫群合唱新歌。（優墨Ümo Studio提供）

康茵茵邀梁赫群合唱新歌。（優墨Ümo Studio提供）

〈我的歐巴在哪唷〉充滿韓風歌曲味道，乍聽以為是韓語，其實是用道地的中文、台語、英文、韓語諧音，故意以韓式唱腔演譯歌曲。康茵茵說，這首歌還會在5月份上架的新戲《慾望七人行》當插曲，第一次經驗讓她很期待，「看我跟男演員演粉紅泡泡的戲，還要聽我自己的歌，好害羞」。

康茵茵邀梁赫群合唱新歌。（優墨Ümo Studio提供）

梁赫群很開心康茵茵找他合唱，「茵茵剛出道時我們就認識，還一起去校園演唱過。我覺得自己很適合演唱及演出這角色，因為我就是歐巴的代表！」加上他之前也做過唱片，唱起來駕輕就熟，並力讚康茵茵愈來愈有專業歌手架式，覺得她進步很多。