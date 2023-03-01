民進黨新北市議員顏蔚慈等人今(1日)發表聯合聲明，批評新北市長侯友宜將二二八紀念日當作選舉墊腳石，消費歷史傷痛。新北市府則回應稱，反思省視過去，勿再製造衝突對立。媒體人韋安強調，侯友宜提出社會公平、兩岸和平、國家太平，以及人民安心、社會安定、國家安全，就是要讓台灣免於戰爭和更大悲劇。但在有些人眼中只有政治沒有溫度，到底誰在鼓動對立衝突續播惡種？實在是極度的可悲和難言的無奈！

顏蔚慈在聯合聲明中說，二二八是國殤日，紀念遭黨國體制迫害而犧牲的無數民主先進，在反思國家公權力對人權迫害的這天，侯友宜的致詞通篇圍繞自己從政歷程，更突兀地提到兩岸和平、國家太平等內容，簡直是把228紀念日當作個人從政紀念日，把歷史的悲傷當作選舉墊腳石。對此，新北市政府副發言人張劭斌表示，記取二二八歷史的教訓，不要再在台灣這塊土地製造任何衝突及對立，放下所有成見，台灣就會更好。

「極度的可悲和難言的無奈！」韋安今(1日)在臉書發文表示，侯友宜在他從政5週年的日子，提出「三平三安」：「社會公平、兩岸和平、國家太平」，以及「人民安心、社會安定、國家安全」。這些，是他看過無數生死，經歷幾十場槍戰的人生經驗中，總結和提煉，避免台灣再發生這樣集體不幸，免於戰爭和更大悲劇，源於悲憫、啟發正向和希望的肺腑之言，和他嚮往、努力的目標。可供所有從政者共勉，不是嗎？

韋安強調，二二八事件，是台灣社會70年來，最大的不幸、悲劇和傷痛。需要用無盡的努力來撫慰，也要用萬倍的警惕來避免。不過，在有些人眼中，只有政治，沒有溫度。把這視為「消費歷史傷痛」，「對受害者不敬」。到底誰在鼓動對立和衝突？為來日之悲續播惡種？誰又在「消費歷史」？他直呼：實在是極度的可悲，和難言的無奈！