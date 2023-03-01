警方統計，去年1至11月全國警察機關共查獲違法經濟案件1萬2758件，較前年同期增加3357件、35.71％， 其中，以違反洗錢防制法占了5成6498件最多，侵害智慧財產權3896件次之，違反金融1217件居第3。

警方查獲違反洗錢防制法6498件、9555人，洗錢金額 316.77億元，更是比前年同期增加了2754件、73.56％，查緝金額增加了3倍、多出239.96億元，警方解釋是因為持續強化查緝洗錢能量所致。

警政署表示，警察機關本於行政一體之原則，積極配合政府各目的事業主管機關，全力查緝各類型經濟犯罪，包括侵害智慧財產權、重利、地下通匯、違法收受存款吸金、走私、產製販賣私劣酒、破壞國土、偽造貨幣、洗錢、非法食品及藥物等經濟犯罪案件。警政署也 訂頒查緝經濟犯罪執行計畫，彙整各類型經濟犯罪的偵防技巧及程序，全面防制重大經濟犯罪。

警方表示，查獲洗錢案大幅增加73.56％，主要是亞太防制洗錢組織 實施第三輪相互評鑑，警方配合後續相關精進措施，強化查緝洗錢能量所致，金額暴增主因為查獲多起大宗詐欺、賭博洗錢案。

另查獲違反著作權法227.63億元，主要是因為查獲非法機上盒侵權，查獲違反金融案件以重利罪占8成6最多。警方強調，將會持續打擊不法金流，掃蕩洗錢等經濟犯罪。