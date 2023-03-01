英國一名貴族女子與男友今年1月初躲避警方追捕，日前終於落網，但女方所生2個月大的小嬰兒下落不明，警方擔憂孩子恐遭不測，發動緊急搜查並籲民眾協尋。

綜合英國新聞聯合社（PA Media）、美國有線電視新聞網報導，35歲貴族女子瑪騰（Constance Marten）與48歲男友戈登（Mark Gordon）今年1月初生下寶寶不久之後就銷聲匿跡，新生兒亦無接受醫療照顧記錄。

今年1月5日，瑪騰與戈登的座車在曼徹斯特附近城市博爾頓（Bolton）一帶M61公路上陷入火海，兩人棄車失蹤。警方調查顯示，當時瑪騰剛生產不久，可能就是一到兩天之內的事，然而瑪騰與寶寶均無就醫跡象，行李多已焚毀，警方啟動失蹤人口追查。

大曼徹斯特警方研判一家三口平安脫離著火汽車，其後兩人先搭計程車西赴利物浦（Liverpool），接著長途南奔艾塞克斯郡（Essex）。1月7日有人看到瑪騰與戈登在倫敦下計程車時遮著臉、帶著橘色手提袋與嬰兒推車；1月8日兩人落腳薩賽克斯郡（Sussex）藏匿。警方還懸賞1萬英鎊（將近新台幣37萬元）尋求線索。

這對鴛鴦花用只付現金、閃躲監視器畫面、多半在夜間凌晨出門。警方透過戈登露面影像分析，兩人大多數時候都在戶外，躲藏期間購買物品包括雙人帳篷、睡袋枕頭各2只，警方懷疑他們在野外露營以避追緝。

英國警方2月28日在英格蘭南部布萊頓周邊農地尋找瑪騰與戈登所生2個月大的小寶寶下落。（英國新聞聯合社／美聯社）

當地時間周一（2月27日）晚間9時許，有人見到瑪騰與戈登在英格蘭南部布萊頓（Brighton）一家超商提款機領鈔，目擊者隨即報案。警方獲報後6分鐘在附近一處出租民宅逮到人，孩子卻不在兩人身邊。

警方起初以疏於照顧兒童罪嫌逮捕瑪騰與戈登，派出200多人大規模尋找嬰兒，搜尋面積超過225平方公里，農地、林間都沒放過，一無所獲。隔天兩人罪嫌再加一等為「嚴重過失殺人」，目前仍由薩賽克斯警方拘留。

警方出動直升機、搜救犬、熱像儀、無人機等設備尋人，希望小寶寶平安無事。只是，兩人躲藏期間氣候寒冷，露宿條件惡劣，寶寶是否足月出生、健康狀況如何尚不得而知，警方持續呼籲大眾協尋。

英國警方2月28日在布萊頓附近尋獲一只嬰幼兒用的粉紅色禦寒耳罩。（英國新聞聯合社／美聯社）

警方遲未接獲任何與嬰兒健康狀況或下落的相關訊息，不得不考慮最惡劣的後果，那就是小寶寶可能已遭不測。

瑪騰出身於富有的貴族家庭，2016年認識戈登之際，她是前途看好的戲劇學校學生。這對男女在一起之後離群索居，與他人往來甚少。去年9月瑪騰懷孕跡象明顯，兩人遷入出租公寓。戈登來自美國，14歲時因性侵與毆打入獄，坐牢20年。

瑪騰的父親是電影與音樂製作人，此前他透過英國《獨立報》發布給女兒的公開信，盼女兒一家三口早日歸來。他獲知警方覓得女兒之後鬆了一口氣，但小寶寶還沒找到，令他十分憂心。