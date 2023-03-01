民間參與公共建設熱絡氣勢可望延續！財政部促參司今日表示，2023年預計公告招商的民間參與公共建設金額超過1700億元，其中依據《促參法》辦理的商機也有700億元。

財政部公布2022年民間參與公共建設的成績，總簽約件數139件，簽約金額2828億元，創下歷史新高，依據《促參法》辦理簽約有87件，簽約金額566億元，創近10年新高。中央部會部分，交通部簽約金額503億元，居部會招商之冠，主要是高鐵桃園車站特地區設定地上權貢獻，金額273億元；經濟部則有89億元居次。

六都當中高雄市以多功能經貿園區特貿三都更案(北基地)簽約金額397億元，總計708億元，成為2022年地方政府招商王，台北市549億元居次，財政部表示，去年六都招商就有2000億元，占整體約7成；其他縣市以新竹市簽約63億元，是縣市政府中最多，新竹縣則有44億元，居於第二。

今年前2月民間參與公共建設也十分熱絡，共計有16件，簽約金額187億元，依據《促參法》辦理4件，共計60億元，促參最大案者為台南城西焚化爐案，簽約金額54億元；而民間參與公共建設最大案，則是台中港區出租簽約金額67億元。

展望2023年，預計公告招商的民間參與公共建設商機上看1700億元，主要是如《商港法》、工業區等地上權案等；另外《促參法》則有700億元，可望再創近十年新高，長照、再生水設施等案件也將大幅挹注。

對於今年民間參與公共建設商機，促參司表示，公共建設是長期投資，疫情時間還能維持不錯的成績，景氣影響不大。