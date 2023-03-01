大陸央視新聞1日報導，大陸各地公安機關在黨委、政府領導下，積極參與「示範城市」創建活動，不斷增強治安管理能力。至今全大陸共建成5026個公安檢查站，建成2.1萬個街面警務站，日均投入74萬社會面巡防力，量開展巡邏防控，最大限度提高街面見警率、管事率，讓民眾感受到安全就在身邊。大陸全國已建成智慧安防社區近30萬個，社會治安環境明顯改善。2022年共有21.8萬個社區實現了「案件零發生率」。

報導稱，社會治安防控體系建設是更高水準「平安中國」建設的基礎性工程。去年以來，大陸公安部部署公安機關，開展首批社會治安防控體系「示範城市」創建活動，全面加強「圈層查控、單元防控、要素管控」，有效牽引帶動社會治安防控體系建設提檔升級，社會治安防控整體水準顯著提高，民眾安全感更加充實、更有保障、更可持續。

公安機關在工作中不斷健全完善跨區域、跨警種、跨部門協作機制，治安防控的整體性、協同性、精準性明顯增強。同時，充分調動各方面力量共同參與社會治安防控體系建設，群眾參與社會治安防控工作的途徑和管道進一步拓寬，湧現出「朝陽群眾」「杭州義警」「廈門百姓」等一大批群防群治品牌，全民參與的整體防控格局基本形成。

據報導，大陸公安機關將全面貫徹落實總體國家安全觀，以「示範城市」創建活動為牽引，在更大範圍、更寬領域、更深層次推進社會治安防控體系建設，為中國經濟社會發展和人民安居樂業創造安全穩定的社會治安環境。