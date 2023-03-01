111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，衛冕軍政治大學12人上場均有得分紀錄，在先發、替補都有發揮的表現下，86比56重挫台灣師大，政大維持本季19連勝不敗金身，跨季35連勝延續中。

政大教頭陳子威指出，經過一天休兵日，接下來的賽程進入面對預賽戰績排名較前的隊伍，球隊除了爭取4強，也希望取得較前面的排名，球隊在人手上確實可以擺出較多組合，透過比賽逐步整合，更有效率地執行，來爭取好的比賽結果。

至於目前的連勝，陳子威表示並沒有特別和球員提：「可能球員也不太清楚我們現在是幾連勝，既然連勝會有中止的一天，越講可能也越在意，所以不會刻意去聚焦連勝，畢竟我們也沒有輸的本錢，每一場全力爭取勝利是我們可以去好好做到的。」

陳子威也提到，目前球隊大四的林彥廷、林勵及涂亦含，畢業後應該就會挑戰職籃，碩一的李允傑則是會唸完碩班再出去選秀，所以也給大一的宋昕澔打先發增加信心，而本季林彥廷從替補角色為球隊提供穩定貢獻，效率也不錯，相信對學弟是很好的榜樣，「學長不論替補、先發都可以扮演好自己的角色，也讓球隊在需要的時候，可以有不同的人跳出來，對於戰況會是很大幫助。」

此役政大游艾喆和外籍生莫巴耶各進帳17分，游艾喆並有6籃板、5抄截，莫巴耶抓下10記籃板，林彥廷10分、12籃板；台師大林韋愷16分全隊最高，廖偉皓12分全是三分線出手所獲。