新北市三重警分局2月26日晚間接獲民眾求救，稱妻子臨盆要趕到醫院，希望警方能協助開道，隨後員警便以警用機車開警示燈、警笛協助開道，10分鐘就將孕婦送到醫院接生，及時救援成功達成。

新北市郭姓男子在26日晚間7時去電三重警方求助，稱自己開車靠近台北橋捷運站，但自己妻子的羊水已破快要生了，希望警方協助開道送醫，三重警三重派出所警員胡展嘉獲報後，認為當日天雨路滑，考量郭男路況不熟，且妻子羊水已破，等不及救護車接手，因此緊急駕駛警用機車協助開道。

胡員騎乘警用機車引導後方的郭男車輛，一路開警示燈、警笛全程開道、阻隔車流、指揮避讓，僅10分鐘就將孕婦護送至台北長庚醫院接生，郭男則不停感謝員警協助開道，機警果決解除民眾危急。

三重警分局長張國哲表示，員警積極果敢反應迅速的為民服務，是提高民眾對警察及機關的一種信賴表彰，具體表現了警察「人民保姆」之溫馨助人正面形象。