今晚在台北國家戲劇院有一場特別的演出，一群對藝術和舞蹈懷抱熱情的民眾，將呈現他們排練已久雲門舞集經典舞作《薪傳》的〈耕種與豐收〉段落，展現和土地連結的原生力量，這群素人舞者，年齡從18歲到63歲都有，差距45歲，就和這支舞作的年紀一樣。

雲門舞集創辦人林懷民今天也到現場欣賞彩排，他對素人舞者展現的毅力感到佩服，他表示，最初編創這部舞作時，有個心願，就是希望可以讓小學生也可以跳，看到素人跳《薪傳》的成果，他也感到非常開心，並透露未來的〈耕種與豐收〉段落，預計開放給國中學校申請，而且不收版權費，「只要我們能排得出老師去教學，就可以跳。」

〈耕種與豐收〉段落是使用作曲家李泰祥的音樂，林懷民表示，當時的時代背景，讓人們內心有一股氣，「也因此音樂節奏十分明快、簡樸，配樂裡還可以聽見李泰祥的配唱聲。」

這次帶領排練《薪傳》的老師，包括雲門助理藝術總監李靜君、前雲門舞者蘇依屏與前雲門2舞者許嘉卿，共安排扎實的40小時密集排練。此外，舞者們在訓練之外，還到腹地較大的捷運站空地練習，帶著想把舞練到最好的精神練習，在在呈現了薪傳的精神。