樂團「沒有才能」去年發行創作EP《日出時間 5：05》，以豐富情緒層次，讓人彷彿是與朋友對話般感到放鬆，青春又撩撥情緒的唱腔感動歌迷，近期接受本報棚拍挑戰Polo Ralph Lauren時裝，三人幽默地相互調侃對方穿搭，但話語間仍心繫彼此，面對意見分歧，他們無厘頭喊出「精神小伙，一起跨過去！」呈現團體向來給人的笨怪感，默契度值得打滿分。

具流行輕饒舌風格的沒有才能，過去憑《還是要有長頸鹿才能》攻占音樂平台榜單達9個月，MV在YouTube上還獲百萬點閱。若欣笑說，對她而言，饒舌就像在生活裡玩樂，傳達對日常的抒發；裴拓則認為是在節奏中講話，間接評論看到的每件事；碩美更喜歡具詩意的意象。面對三人間的磨合，他們正能量說：「畢竟大家想的事情都不同，就多聽對方喜歡的音樂，找出三人有共鳴的點。」

「沒有才能」成員裴拓（左起）、若欣、碩美對於音樂都有各自觀點，仍一同走出創作瓶頸，好默契不言而喻。（攝影／石智中．化妝／蔡侑儒．髮型／黃子轅）

沒有才能透過Polo Ralph Lauren格紋襯衫、牛仔褲、毛衣等營造復古魅力，凸顯時下潮流要素，雅致文藝氣息也呼應團體是絕佳的心靈交流創作家。三人對於穿搭都有各自的想法，若欣喜愛寬鬆舒適套裝，此次復古風很對她的胃口，「我高中就喜歡逛古著店。」裴拓看重簡約機能性，碩美傾向自在有彈性的裝束，恰如他們對音樂也有不同觀點，不過三人棚拍時依舊保持默契，靈活擺Pose與搭檔互動，直呼「就像我們給粉絲的信心喊話，就是往前看，面對困難就一起解決。」沒有才能將在3日舉辦「1日之計在於晨」專場，期許今年能與其他歌手合作、繼續發表新專講屬於他們的故事。