直播主「丟丟妹」李明珊因豪爽的叫賣風格爆紅，她與從事海鮮批發商的老公王心正爆出婚變，丟丟妹對王男提出離婚訴訟，同時另起爐灶重新開設粉絲專頁，今（1日）王男透過粉專向外界透露與丟丟妹的婚姻已經告一段落，品牌是他個人創立，之後將繼續經營，不過沒有核心人物丟丟妹卻讓網友不買帳。

丟丟妹前夫王心正透過「丟丟妹」的粉絲專頁發文，宣布和丟丟妹的婚姻已經告一段落，他表示「對於婚姻的破裂，我深感内疚和自責。我承認在這段關係中，我也有不足和缺點，沒有做到足夠好。我曾經想過很多如果，如果我更努力，如果我更加關心她，如果我更有耐心，或許我們就不會走到這一步了」。

他最後表示「我想請大家繼續支持丟丟妹這個品牌。我們會一如既往地推出更多有趣、有意義的內容，也會繼續關注大家的需求和反饋，讓丟丟妹成為大家最喜愛的品牌之一。謝謝大家的支持和關心！」不過這段聲明卻引起網友討論「丟丟妹裡面早已没丟丟妹，是不是該換個名字？」、「都已经離婚了還在用老婆的名字，應該要自立品牌」、「我個人認為，已經正式分開，您就不應該繼續使用這個名稱」。

對此王心正解釋「丟丟妹是我個人創立的，與我和李明珊的婚姻狀況無關。我的創作和努力，與任何一段婚姻都是獨立的。」