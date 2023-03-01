聲樂家簡文秀表示，以身為警廣人為榮。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

駕駛們最熟悉的警察廣播電台，自1954年3月1日創台，今年已邁入第69個年頭。受疫情影響睽違2年的台慶活動，今恢復實體舉行，並邀請歷任台長、退休同仁回娘家，知名聲樂家簡文秀除演唱多首歌曲，更透露自己以曾經是警廣人為傲。

警政署長黃明昭致詞表示，警廣69年來持續在空中陪伴許多用路人及聽眾，推動治安、交通疏導、遺失物服務等服務不遺餘力，促進警民之間的互動，更突顯警察暖心助人的形象。黃明昭除祝福警廣69歲生日快樂，也強調，國內詐騙案件猖獗，許多長輩畢生積蓄一夕之間被騙光，為了防止類似悲劇再發生，賦予警廣反詐先鋒的任務，透過節目及新聞等管道加強宣導，提升國人識詐、反詐意識。

聲樂家簡文秀在活動現場一連演唱「又見炊煙」、「四月望雨＋雨夜花＋四季謠＋月夜愁」組曲、「奇異恩典」等膾炙人口的歌曲。簡文秀提到，因為俄烏戰爭、Covid-19疫情等事件令人心惶惶，希望透過音樂撫慰人心。此外，她十分感念前台長趙鏡涓對她的提拔與照顧，讓她以曾經是警廣人為傲。

黃明昭頒發獎牌表揚11位警廣資深同仁的付出，今日包含台長陳明志、前台長趙鏡涓、沈伯陽、宣介慈、警察廣播電台警察之友會主委陳泰中等人均一同出席台慶活動。