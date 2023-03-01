中共海軍剛剛在微博上發布的2023年度招生宣傳片《逐夢海天》，以海軍航空隊為主軸，遼寧號、山東號，以及平直甲板的福建號航空母艦都悉數登場，而殲15主力戰機的出鏡秒數最長。然而在影片結束後還有「片尾彩蛋」，飛行員走向一架模糊輪廓的飛機，它的身分引起猜測。

這個4分鐘的短影片像是個濃縮版的軍教片，一名高三學生在填志願時，決定報考海軍航空學校，之後接受基礎軍事訓練，再登上教練-9噴射教練機學習飛行，順利成為殲15預備飛行員，最終成為航空母艦上的正式飛行員。影片以實景與電腦動畫穿插的方式制作，比如已服役的遼寧號、山東號看的出有一些實拍畫面，至於還未完成電磁彈射系統的福建號就明顯是電腦動畫輔助。

特別有意思的是，在「主劇情」結束之後，後續還有幾秒的「片尾彩蛋」，飛行員走向一架僅有模糊輪廓的飛機，背景旁白並未說明那是什麼，因此引起各種猜測。曾任海軍新江軍艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩在各人臉書上大膽猜測，那可能是大陸自行研製的傾轉旋翼機，其原理與美國V-22相似，因此可稱為「陸版魚鷹」。

呂艦長如此猜測是因為，大陸的航空母艦目前的中大型運輸能力不足，僅能依靠直升機，因此很希望有類似V-22的艦用運輸機。他並且引用大陸航空學術單位的論文，以及珠海航展的模型做為佐證。

不過其他軍事迷則普遍不同意呂艦長的看法，因為該飛機的輪廓似乎更像是折疊翼的殲35(FC-31、殲31，目前未確定名稱)匿蹤戰鬥機。這是因為它的起落架較長，前起落架機鼻距離較遠，這更像是戰鬥機的特徵；而且機身前方是隱約可見的座艙框，這也是戰鬥機的特徵，不像是運輸機的封閉式的座艙。更重要的是，看似是引擎艙與旋翼軸的部分，其上完全沒有主旋槳的線索。

中華戰略學會研究員張競博士表示，傾轉旋翼機的技術難度非常高，目前仍是美國貝爾公司的獨門絕活，貝爾公司在該技術的投入從1977年開始，直至1997才正式服役。尤其是傾轉過程的重心改變與速度調配，都必須長時期、高投入的研發才有可能掌握，中國大陸想要「照貓畫虎」並不容易。

從「劇情」的角度來看，該影片的主軸更多是戰鬥機飛行員的養成，所以應該會持續前後呼應這個主軸，最後的驚喜放入自製匿蹤戰鬥機，顯然更為切題，如果放上運輸機，則顯得較為突兀。